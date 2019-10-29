Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд поздравил президента США Дональда Трампа с уничтожением главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Сообщается, что глава США получил поздравление по телефону.
Как стало известно, в свою очередь Трамп поблагодарил принца за прочное партнерство Саудовской Аравии с США.
Кроме того, в ходе телефонных переговоров Сальман Аль Сауд обсудил с американским лидером важнейшие региональные и двусторонние вопросы.