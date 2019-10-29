Разведка вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) внедрила в окружение главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади агента, который раскрыл американцам точный план убежища террориста, а также передал его образец крови. Об этом сообщила в понедельник американская телекомпания NBC со ссылкой на командующего СДС Мазлюма Абди.

По его словам, разведке СДС удалось внедрить в ИГ своего человека, который со временем вошел в число советников Абу Бакра аль-Багдади. Этот агент передал коалиции подробный план убежища, подземных туннелей и количество охранников главаря группировки. Разведчик находился в этом убежище во время операции по ликвидации аль-Багдади и ушел вместе с военными США.

Данный агент один месяц и три месяца назад предоставил американцам доказательства того, что он входит в ближайшее окружение глава ИГ.

Такими доказательствами стали образец крови аль-Багдади и его нижнее белье.

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