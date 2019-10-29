Служебная собака американских военных, раненная во время операции по ликвидации главы ИГ Абу Бакра аль-Багдади, идет на поправку, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли.

По словам Милли, пес получил легкие ранения и сейчас находится на пути к полному выздоровлению.

Он также заявил, что личная информация пса, его имя и фото, не будет раскрыта широкой общественности, так как животное является участником боевых действий.

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