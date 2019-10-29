Президента США Дональда Трампа освистали болельщики на стадионе в Вашингтоне во время пятой игры бейсбольной Мировой серии, пишет «Корреспондент».

Когда Трамп появился на видеоэкранах, присутствующие на матче начали свистеть и скандировать «закройте его!» («Lock him up»).

Эту фразу– «закройте ее!» – скандируют сторонники президента на встречах с ним, когда Трамп говорит о бывшей сопернице на президентских выборах Хиллари Клинтон.

Lock him up — жаргонизм, который означает требование арестовать или посадить кого-либо.

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