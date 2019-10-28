США предупредили Турцию об операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГ Абу Бакра аль-Багдади и координировали с Анкарой свои действия, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«США предупредили Турцию об операции по уничтожению главаря ИГ Аль Багдади», — приводит агентство «Анадолу» слова министра.

По словам Чавушоглу, «стороны координировали действия по операции в Идлибе».

Кроме того, глава МИД Турции сообщил, что Анкара, как и прежде, намерена бороться с террористами ИГ.

«Приостановка операции «Источник мира» не означает отказа от шагов по уничтожению террористов, оставшихся на северо-востоке Сирии», — сказал министр.

Minval.az