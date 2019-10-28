Президент США Дональд Трамп не исключил публикации части видео того, как ликвидировали главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.
По его словам, в Белом доме рассматривают возможность публикации видео. «Возможно, мы возьмем некоторые части и опубликуем их», — сказал он журналистам, передает РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что военные США ликвидировали аль-Багдади в Сирии.
Позже официальный представитель МО России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у РФ нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному «уничтожению» аль-Багдади.