Президент США Дональд Трамп не исключил публикации части видео того, как ликвидировали главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.

По его словам, в Белом доме рассматривают возможность публикации видео. «Возможно, мы возьмем некоторые части и опубликуем их», — сказал он журналистам, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что военные США ликвидировали аль-Багдади в Сирии.

Позже официальный представитель МО России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у РФ нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному «уничтожению» аль-Багдади.

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