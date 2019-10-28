Соединенные Штаты расширят санкции в отношении Ирана. Об этом заявил в понедельник глава Министерства финансов США Стивен Мнучин во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

«Мы оказываем кампанию по максимальному давлению посредством санкций. Они сработали, и они работают, они перекрывают поток денег», — приводит Reuters слова Мнучина. «Мы продолжим активизироваться [в этой области] еще и еще», — сказал глава Минфина.

Нетаньяху, обращаясь к Мнучину, заявил, что «Иран является реальной угрозой миру на Ближнем Востоке». «Я призываю Соединенные Штаты ввести дополнительные санкции (в отношении Ирана — прим.)», — цитирует высказывания премьера государственное израильское радио Kan.

Мнучин в ответ отметил, что «только что пришел с очень продуктивного рабочего обеда» с командой Нетаньяху. «Она [команда израильского премьера] дала нам ряд особых идей, которые будут изучаться», — продолжил он.

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