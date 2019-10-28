Для Болгарии важно энергетическое сотрудничество с Азербайджаном, и если она сможет закупать азербайджанский газ, то это станет большим достижением для страны. Об этом глава МИД Болгарии Екатерина Захариева заявила в Ереване в ходе совместного брифинга с армянским коллегой, передает местный Sputnik.

По словам Захариевой, в то же время Болгария развивает хорошие отношения с Арменией. Она считает, что для Евросоюза стабильность в регионе, благополучие граждан и урегулирование замороженных конфликтов являются приоритетными задачами.

«Единственный метод разрешения замороженных конфликтов – это мирный диалог. В регионе таковых много, и это вопрос безопасности граждан. Было бы очень хорошо, если бы все они решились путем мирных переговоров, чтобы это не тормозило ваше экономическое развитие», — сказала Захариева.

Он добавила, что у ЕС особый подход к Южному Кавказу.

Министр также представила спектр вопросов, который обсуждался на встрече с Зограбом Манцаканяном. По ее словам, стороны обсудили возможности развития торговых отношений. За первую половину 2019 года товарооборот составил около 20 миллионов.

Minval.az