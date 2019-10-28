Отец Жоао Паулу Араужо Гомеш, священник из Граваты (Бразилия), уверен, что религия должна нести доброту и милосердие не только людям, но и всем живым существам, сообщает ВВС.

Священник ищет на улицах бездомных собак, которых приводит в свой приходской дом, подкармливая, защищая от опасностей улиц и при необходимости обеспечивая лечение у ветеринаров. Кроме того, всех животных он радушно приглашает в церковь на каждую мессу, где они становятся настоящими звёздами дня.

Жоао делает это вовсе не для того, чтобы развлечь паству, а чтобы кто-то из прихожан, пленившись очарованием и дружелюбием очередной собаки, забрал её себе домой. Надо сказать, что добряк преуспел — ему удалось пристроить уже несколько десятков бездомных животных.

Конечно, священник и сам не остался в стороне — три бывшие бездомные собаки теперь стали его любимицами. Жоао не только приютил их, но и сделал полноправными членами семьи, называя своими детьми.

Конечно, такое отношение к животным не осталось без внимания пользователей интернета, которые расточают отцу Жоао похвалы за его готовность помогать всем, кто в этом нуждается.

Minval.az