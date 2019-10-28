Эстония обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного штаба Сил обороны Эстонии.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел утром пятницы, 25 октября. Российский самолет Ту-154, находящийся в подчинении МВД России, якобы вошел в воздушное пространство страны, не имея разрешения на подобные действия. При этом отмечается, что самолет находился над территорией Эстонии менее минуты.

В штабе Сил обороны Эстонии подчеркивают, что у самолета был активирован транспондер, но плана полета не было. Кроме того, самолет не выходил на радиосвязь с эстонской службой воздушного движения. В связи с инцидентом МИД Эстонии вызвал российского посла и передал ему ноту протеста.

Это уже третий за год случай, когда Эстония обвиняет Россию в подобном нарушении. Последний инцидент произошел 23 сентября. Тогда Таллин утверждал, что российский Су-34 находился в воздушном пространстве страны меньше минуты с выключенным транспондером и без какого-либо контакта с диспетчерами. Министерство обороны России опровергло эти обвинения.

До этого аналогичные обвинения были предъявлены Москве после инцидента 18 мая, когда в воздушное пространство Эстонии якобы без разрешения вошел принадлежащий ВМФ России самолет Ту-154. Эстонская сторона признавала, что российский самолет следовал предоставленному плану полета, однако утверждала, что его экипаж не поддерживал связь с диспетчерами.

Каждый раз эстонский МИД вызывал российского посла для передачи ноты протеста.

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