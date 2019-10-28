Пентагон перебрасывает живую силу и бронетехнику в район нефтяных месторождений на востоке Сирии.

В подконтрольную террористам YPG/PKK часть сирийской провинции Дейр-эз-Зор прибыла колонна из 170 грузовиков с оружием и боеприпасами.

Колонна пересекла КПП “Семелка” на иракско-сирийской границе в 00:30 28 октября и выехала через провинцию Камышлы в район Хасеке для дислокации в Дейр-эз-Зоре.

По информации «Анадолу» в Сирии, в составе колонны в Сирию въехало 17 единиц бронетехники и множество крытых грузовиков, предположительно, с оружием.

Безопасность колонны с воздуха обеспечивали американские вертолеты.

Американская администрация на прошлой неделе сообщила о планах защиты месторождений востока Сирии «от ДЕАШ и других сил».

Накануне в район месторождений «аль-Омар» и «Румейлан» в Дейр-эз-Зоре началась переброска войск. Источники в Сирии сообщили о подготовке плана по созданию американской военной базы в районе Багоз.

Местоположение новой базы имеет стратегическое значение из-за близости к району Букемаль, подконтрольному проиранским отрядам и армии Башара Асада.

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