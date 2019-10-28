Оппозиционер Фернандес по итогам обработки более 90% голосов увеличивает отрыв и выигрывает выборы президента Аргентины, набирая 47,8%, достаточных для победы в первом туре, сообщает избирательная комиссия.

Действующий президент страны Маурисио Макри набирает 40,69%.

Согласно аргентинскому законодательству, победа в первом туре обеспечена тому кандидату, который наберет больше 45% голосов или 40%, но с разницей более чем в 10% по отношению к ближайшему сопернику.

На высший пост претендуют шесть человек, но основное соперничество, как ожидается, развернется между действующим главой государства Маурисио Макри и экс-главой кабмина Альберто Фернандесом, который идет на выборы в связке с бывшим президентом Кристиной Киршнер.

Помимо них, в выборах участвуют экс-министр экономики Роберто Лаванья, часто критикующий действующую власть, Николас Дель Каньо, 39-летний политик, выдвигавший свою кандидатуру на прошлых выборах. Также за пост поборются известный в стране экономист Хосе Луис Эсперт и бывший вице-президент крупнейшего госбанка Banco Nacion Гомес Сентурион.

Minval.az