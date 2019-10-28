Российская военная полиция помогает с выводом подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, говорится в тезисах выступления начальника ЦПВС в Сирии генерал-майора Сергея Романенко.

По его словам, в соответствии с достигнутыми договоренностями и пунктами Меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией от 22 октября с 12:00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» были введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

«Им надлежит в срок до 18:00 29 октября сего года содействовать выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. После чего начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы», — заявил Романенко.

Он добавил, что все подразделения курдских отрядов самообороны и их вооружения также должны быть выведены из Манбиджа и Таль Рифата.

«Выполнение данных мероприятий послужит стабилизации обстановки в районе сирийско-турецкой границы», — подчеркнул он.

Minval.az