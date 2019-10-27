Самый большой бассейн в мире находится на южном побережье Чили, и принадлежит курорту Сан Альфонсо дел Мар (San Alfonso del Mar), что находится в городе Альгарробо (Algarrobo). Относительно недавно (в 2007 году) бассейн был занесен в книгу рекордов Гиннеса со званием — «самый большой бассейн в мире», пишет «Интересная планета».

Бассейн является искусственной лагуной, заполненной кристально чистой водой, которую специальные аппараты берут из Тихого океана, а затем фильтруют, добавляют необходимое количество соли и меняют воду на старую.

Практически целый год вода в бассейне имеет температуру не ниже +26 градусов, что на 9 градусов выше температуры воды Тихого океана. Поэтому большинство отдыхающих курорта предпочитают купаться не в океане, а в бассейне.

Размеры бассейна – гигантские (иначе бы он не был занесен в книгу рекордов Гиннеса). Протяженность его составляет порядка 1 километра, площадь 81 000 квадратных метров, а глубина в некоторых местах доходит до 35 метров. Вмещает он около 250 000 кубометров воды. Для сравнения, чтобы наполнить весь бассейн понадобиться вода из 6000 обычных 8-метровых бассейнов.

Строительство искусственной лагуны началось в 1992 году, а закончилось в 1997.

Стоимость постройки составила более 2 миллиона долларов. Кроме того, ежегодно на его обслуживание затрачивается около 4 миллиона долларов.

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