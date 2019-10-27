Инсайдер — из числа знакомых Дженнифер Лопес — раскрыл, где состоится свадьба певицы с ее женихом Алексом Родригесом, с которым она обручилась весной этого года. Ведь хотя 50-летняя Лопес не раз подтверждала, что снова выйдет замуж уже совсем скоро, сама она пока что не призналась, где состоится ее свадьба. Зато теперь о месте запланированной церемонии стало известно благодаря инсайдеру, рассказавшему об этом англоязычному изданию Globe.

Как сообщил вышеупомянутый информатор, бракосочетание состоится в Майами, городе, где так часто и с таким удовольствием гостят Дженнифер и Алекс. Согласно имеющейся информации, Лопес и Родригес задумали нечто грандиозное — настоящую свадьбу года, которая обойдется им в 3 с лишним миллиона долларов. На свадьбе ожидается большое шоу – с выступлением приглашенных артистов, танцами и нереальным количеством цветов.

Не собираются будущие молодожены экономить и на угощении – они пригласят не меньше 500 гостей, которые смогут полакомиться самыми изысканными деликатесами. Как рассказал инсайдер, Дженнифер уже заказал огромный свадебный торт, украшенный живыми цветами, который будет состоять из десяти «этажей». Что же касается подвенечного наряда невесты, то он пока что не готов. Но по этому поводу Лопес, которая выходит замуж уже в четвертый раз, ведет активные переговоры с домом моды Versace. Она заказала у знаменитого кутюрье три наряда. «7Дней» отмечает, что завершиться все это грандиозное мероприятие должно будет красочным фейерверком над океаном.

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