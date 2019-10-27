Полтора года и 42 домашних матча «Челси» прошли с тех пор, как Великобритания не продлила визу Роману Абрамовичу. Газета The Telegraph изучила, как миллиардер живет «в добровольном изгнании» из Англии: плавает на суперъяхте, ходит на выставки и в оперу и переживает «непростой выбор» из-за возможной продажи футбольного клуба. «Форбс» приводит перевод данной статьи.

«Плавучий замок» Романа Абрамовича, как и он сам, никуда не торопится. Хорватский Дубровник, где он бросал якорь в августе, встречал бизнесмена «пылающими коралловыми крышами». Так британская газета The Daily Telegraph описывает путешествие миллиардера на его яхте Eclipse стоимостью $460 млн — «символе статуса», превышающей по длине протяженность поля домашнего стадиона лондонского «Челси» «Стэмфорд Бридж».

Бухта Зупа в северной части Адриатического моря — одно из любимых мест Абрамовича, которое он выбирает для летнего отдыха, пишет газета. Многие годы Абрамович обедал здесь в «старом городе», а затем плыл смотреть первые матчи лондонского клуба в сезоне.

Однако 18 месяцев и 42 пропущенных домашних матча «Челси» назад Великобритания не продлила Абрамовичу визу. Bloomberg прошлой осенью писал, что с тех пор российского миллиардера ни разу не видели в Лондоне. The Telegraph отмечает, что решение двигаться дальше приняли все. Клуб, которым владеет Абрамович, борется в чемпионате, несмотря на трансферные ограничения, а бывшая жена вышла за сына греческого миллиардера. Предприниматель оказался «в изгнании», причем добровольном, пишет издание.

Абрамович мог бы легко приехать в Великобританию, используя свой израильский паспорт, который он получил после отказа в продлении британской визы (паспорт Израиля дает право жить в Великобритании не более 90 дней из 180), подчеркивает The Telegraph. Однако он чувствует, что стал «сопутствующим ущербом» в конфликте между Великобританией и Россией. Близкие к миллиардеру источники заявили газете, что он ни разу не связывался с британскими властями за последние 18 месяцев. «Его отсутствие по большей части добровольное, потому что он все еще кипит, — сказал газете «один из бывших друзей» миллиардера. — Он считает, что сделал не меньше остальных, чтобы сделать Английскую премьер-лигу такой, какой она стала сегодня, и приносил пользу бизнес-сообществу страны».

При этом газета отмечает, что Абрамович не устает появляться на художественных выставках, в опере и также посетил «посвященное йоге мероприятие», суть которого издание не уточняет. В июне Абрамович был в Сочи на кинофестивале «Кинотавр». Так миллиардер «заполняет оставшуюся после «Челси» пустоту», утверждается в статье. За последнее время Абрамович лично посетил только финал Лиги Европы в Баку, в котором «Челси» обыграл «Арсенал».

Но главным хобби миллиардера газета называет «его растущую приверженность борьбе с антисемитизмом». Только за последний год он обязался предоставить десятки миллионов фунтов еврейским благотворительным организациям и при каждой возможности вовлекал в этот процесс «Челси». Израильский лоббист Лорд Полак вспомнил, как сидел вместе с Абрамовичем в VIP-зоне на благотворительном матче «Челси», проходившем в рамках компании «Скажи нет антисемитизму». В общении с газетой Полак подчеркнул: «Я, как и все остальные, был удивлен, когда увидел его. Это показывает, насколько для него важно это дело».

Кроме того, миллиардера сейчас занимает вопрос о продаже лондонского клуба. Газета пишет о множестве предложений, которые сыплются на Абрамовича: от британского миллиардера Джеймса Рэтклиффа, некоего «американо-азиатского консорциума» и претендента с Ближнего Востока. Бывший партнер миллиардера рассказал, что миллиардер «столкнулся с непростым выбором: продать команду или потратить 500 млн фунтов» на его поддержку. Другой бывший партнер из Москвы заявил газете, что «Роман просто хочет минимум 3 млрд фунтов, прежде чем начать слушать» потенциального покупателя. Близкие к миллиардеру источники ответили проще: «Клуб не продается».

Сам Абрамович не давал интервью больше 12 лет, заявил Bloomberg его представитель в 2018 году. Агентство писало, что Абрамович, «возможно, самый скрытный российский миллиардер».

Minval.az