Некоторых это может удивить, но в СССР могли создавать по-настоящему неплохие автомобили. Maximonline представляет 10 советских автомобилей, которым не стыдно было бы оказаться иномарками.

ГАЗ-М20 «ПОБЕДА»

Чем хороша: один из самых технически продвинутых автомобилей 1940-х не был ни с кого слизан, выглядел стильно, радовал просторным салоном и мягким ходом. Удивительно даже, что модель стали разрабатывать, когда до окончания Великой Отечественной войны было еще целых два года.

Чего не хватило: тщательного качества сборки и мотора помощнее. «Фордовский» V8 Flathead объемом 3,9 литра был бы в самую масть.

Под каким брендом могла бы выпускаться: Ford, Plymouth, Studebaker.

ГАЗ-21/22 «ВОЛГА»

Чем хороша: удачное сочетание стиля, комфорта и надежности, ставшее для СССР автомобильной иконой своего времени.

Чего не хватило: мощного двигателя, коробки-автомата, более раннего — года на два-три — выхода на рынок.

Под каким брендом могла бы выпускаться: Rover, Simca, Vauxhall.

«МОСКВИЧ-408»

Чем хороша: разносторонне талантливая малолитражка, которая в середине 1960-х мало чем уступала маститым европейским одноклассникам.

Чего не хватило: всего хватало, в лучшие годы «Москвич» был самой востребованным на Западе советским автомобилем.

Под каким брендом могла бы выпускаться: Opel, FIAT.

«СТАРТ»

Чем хороша: футуристичный и весьма вместительный микроавтобус на агрегатах ГАЗ-21.

Чего не хватило: технологии производства; кузова «стартов» делали из стеклопластика, что замедляло и удорожало процесс.

Под каким брендом могла бы выпускаться: Citroen.

УАЗ-452

Чем хороша: уникальное для 1960-х сочетание полного привода и кузова фургон. В грязи не тонет, в огне не горит.

Чего не хватило: качественной сборки, качественных комплектующих — словом, качественного всего.

Под каким брендом могла бы выпускаться: Mitsubishi, Nissan.

ЗИЛ-118 «ЮНОСТЬ»

Чем хороша: самый сексапильный автобус 1960-х: большой, вместительный и с мотором V8.

Чего не хватило: как ни странно, менее мощного мотора, который помог бы снизить себестоимость «Юности».

Под каким брендом могла бы выпускаться: DAF, Neoplan, Scania.

АВТОМОБИЛЬ-ТАКСИ ВНИИТЭ

Чем хорош: до мелочей продуманная концепция универсального городского такси, опередившая свое время минимум на пару десятилетий.

Чего не хватило: желания, исключительно желания.

Под каким брендом могла бы выпускаться: Carbodies, Checker.

ВАЗ-2121 «НИВА»

Чем хороша: внедорожник, который устроил революцию в сегменте компактных полноприводных моделей. Самая успешная экспортная модель СССР за всю историю.

Чего не хватило: все мелкие недостатки «Нивы» — слабый мотор, скромная комплектация, неважнецкая сборка — устранялись экспортерами на местах. Достоинства конструкции в любом случае перевешивали все.

Под каким брендом могла бы выпускаться: Suzuki, Honda, Toyota.

«НАМИ-ОХТА-ЛАДА»

Чем хороша: удивительный концепт-кар, неожиданно доказавший, что в Советском Союзе есть автомобильный дизайн!

Чего не хватило: желания продолжать.

Под каким брендом могла бы выпускаться: Pininfarina, Italdesign.

ВАЗ-2108 «СПУТНИК/САМАРА»

Чем хороша: первая переднеприводная модель ВАЗа, создававшаяся в сотрудничестве с «Порше», получилась и самой удачной. В 1980-х «восьмерка» была без скидок и извинений современным европейским автомобилем.

Чего не хватило: как всегда, качества.

Под каким брендом могла бы выпускаться: Alfa Romeo, Peugeot, Subaru.

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