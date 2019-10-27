Некоторых это может удивить, но в СССР могли создавать по-настоящему неплохие автомобили. Maximonline представляет 10 советских автомобилей, которым не стыдно было бы оказаться иномарками.
ГАЗ-М20 «ПОБЕДА»
Чем хороша: один из самых технически продвинутых автомобилей 1940-х не был ни с кого слизан, выглядел стильно, радовал просторным салоном и мягким ходом. Удивительно даже, что модель стали разрабатывать, когда до окончания Великой Отечественной войны было еще целых два года.
Чего не хватило: тщательного качества сборки и мотора помощнее. «Фордовский» V8 Flathead объемом 3,9 литра был бы в самую масть.
Под каким брендом могла бы выпускаться: Ford, Plymouth, Studebaker.
ГАЗ-21/22 «ВОЛГА»
Чем хороша: удачное сочетание стиля, комфорта и надежности, ставшее для СССР автомобильной иконой своего времени.
Чего не хватило: мощного двигателя, коробки-автомата, более раннего — года на два-три — выхода на рынок.
Под каким брендом могла бы выпускаться: Rover, Simca, Vauxhall.
«МОСКВИЧ-408»
Чем хороша: разносторонне талантливая малолитражка, которая в середине 1960-х мало чем уступала маститым европейским одноклассникам.
Чего не хватило: всего хватало, в лучшие годы «Москвич» был самой востребованным на Западе советским автомобилем.
Под каким брендом могла бы выпускаться: Opel, FIAT.
«СТАРТ»
Чем хороша: футуристичный и весьма вместительный микроавтобус на агрегатах ГАЗ-21.
Чего не хватило: технологии производства; кузова «стартов» делали из стеклопластика, что замедляло и удорожало процесс.
Под каким брендом могла бы выпускаться: Citroen.
УАЗ-452
Чем хороша: уникальное для 1960-х сочетание полного привода и кузова фургон. В грязи не тонет, в огне не горит.
Чего не хватило: качественной сборки, качественных комплектующих — словом, качественного всего.
Под каким брендом могла бы выпускаться: Mitsubishi, Nissan.
ЗИЛ-118 «ЮНОСТЬ»
Чем хороша: самый сексапильный автобус 1960-х: большой, вместительный и с мотором V8.
Чего не хватило: как ни странно, менее мощного мотора, который помог бы снизить себестоимость «Юности».
Под каким брендом могла бы выпускаться: DAF, Neoplan, Scania.
АВТОМОБИЛЬ-ТАКСИ ВНИИТЭ
Чем хорош: до мелочей продуманная концепция универсального городского такси, опередившая свое время минимум на пару десятилетий.
Чего не хватило: желания, исключительно желания.
Под каким брендом могла бы выпускаться: Carbodies, Checker.
ВАЗ-2121 «НИВА»
Чем хороша: внедорожник, который устроил революцию в сегменте компактных полноприводных моделей. Самая успешная экспортная модель СССР за всю историю.
Чего не хватило: все мелкие недостатки «Нивы» — слабый мотор, скромная комплектация, неважнецкая сборка — устранялись экспортерами на местах. Достоинства конструкции в любом случае перевешивали все.
Под каким брендом могла бы выпускаться: Suzuki, Honda, Toyota.
«НАМИ-ОХТА-ЛАДА»
Чем хороша: удивительный концепт-кар, неожиданно доказавший, что в Советском Союзе есть автомобильный дизайн!
Чего не хватило: желания продолжать.
Под каким брендом могла бы выпускаться: Pininfarina, Italdesign.
ВАЗ-2108 «СПУТНИК/САМАРА»
Чем хороша: первая переднеприводная модель ВАЗа, создававшаяся в сотрудничестве с «Порше», получилась и самой удачной. В 1980-х «восьмерка» была без скидок и извинений современным европейским автомобилем.
Чего не хватило: как всегда, качества.
Под каким брендом могла бы выпускаться: Alfa Romeo, Peugeot, Subaru.