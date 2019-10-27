Президент США Дональд Трамп объявил о гибели лидера террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, передает Reuters.

Он рассказал, что аль-Багдади «трусливо убегал» и взорвал пояс смертника. По словам Трампа, вместе с аль-Багдади умерли трое его детей.

«Он умер, как собака, как трус», — заявил Трамп.

Глава Белого дома сообщил, что операция, в ходе которой был убит главарь ДЕАШ, проводилась в координации с Турцией и Россией.

Трамп выразил благодарность Турции и России за поддержку операции по ликвидации аль-Багдади. По его словам, Россия во время спецоперации США по ликвидации лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади пропустила вертолеты США над территорией Сирии, которую «она контролирует».

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