Анкара глубоко обеспокоена заявлениями о применении чрезмерной силы в отношении участников мирных акций протеста в Ираке.

«Турция обеспокоена сообщениями о применении чрезмерной силы против участников мирных акций протеста в Багдаде и южных провинциях Ирака. Опечалены информацией о многочисленных жертвах и пострадавших среди граждан Ирака. Выражаем соболезнования семьям погибших», — говорится в воскресном заявлении МИД Турции, которое цитирует «Анадолу».

Выражена надежда на скорейшее проведение реформ, которые помогут восстановить мир и стабильность в соседней стране.

Minval.az