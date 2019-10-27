Полиция Гонконга распылила слезоточивый газ для того, чтобы прогнать демонстрантов с улиц. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на RTHK.

Как отмечается, сотни протестующих вышли на антиправительственный протест в 15.00 по местному времени (11.00 по бак.вр.) на набережную Цим Ша Цуй. Однако через полчаса после начала акции на место приехала полиция.

Утверждается, что демонстранты сами начали провоцировать полицейских, бросая в них предметы и оскорбляя их.

Полиция заявила, что они использовали минимальную силу для разгона протестующих, которые остановили движение и использовали зонтики и твердые предметы для нападения на офицеров. В частности, правоохранители применили слезоточивый газ и перцовые баллончики.

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