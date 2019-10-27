В ближайшее время Брэд Питт предстанет перед судом — после того, как петиция актера по делу об исключении его из числа ответчиков по делу, касающемуся благотворительной компании актера «Make It Right», была отклонена. Теперь 55-летнему Брэду предстоит ответить в судебном порядке на достаточно серьезные обвинения, сообщает издание «7Дней».

Все началось уже давно — когда Питт, который считает архитектуру своим главным хобби и даже мечтал сделать ее своей основной профессией, решил помочь жителям Нового Орлеана. Брэд задумал застроить целый район разрушенного ураганом Катрина города домами, построенными по его проекту. Точнее, Питт был вовлечен в создание общего дизайна зданий — как внутреннего, так и внешнего. А для конкретных расчетов и чертежей он нанял своего знакомого профессионального архитектора — Джона Уильямса. Однако Питт лично курировал разработку проекта.

Результат строительства обещанных местным жителям «доступных домов» оказался катастрофическим. Все, что было построено компанией Брэда, начало разрушаться вскоре после приема зданий в эксплуатацию. В иске, поданном против компании «Make It Right», указано, что дома, через короткое время после их возведения, начали покрываться плесенью – из-за использования негодных строительных материалов и неправильного отведения грунтовых вод. Электропроводка также оказалась дефектной, что привело к кротким замыканиям. Водопроводные трубы лопались, вентиляция не работала. А дерево, использованное при строительстве, оказалось откровенно гнилым. Не говоря уже о конструктивных недостатках, в результате которых в домах появились трещины…

Сам Питт категорически отрицает свою причастность ко всему этому безобразию. Более того, он объявил, что истинный виновник строительства дефектных домов — архитектор Джон Уильямс. Более того, Брэд уже успел подать на него в суд. Однако это не освободило Питта от ответственности. Как утверждают местные жители, компания, главой которой является актер была, как минимум, в курсе того, что использовались негодные строительные материалы. Более того, когда начали поступать первые жалобы на дефектное жилье, представитель компании и предложил подписать следующее соглашение: с жителей потребовали подписку о неразглашении строительных проблем, в обмен на что им пообещали начать ремонтные работы! Многих нью-орлеанцев возмутила такая постановка вопроса, после чего они и подали на Брэда и его компанию в суд.

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