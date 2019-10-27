Минобороны Турции сообщило, что американские военные координировали свои действия с турецкими силами перед своей операцией по устранению лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, передает РИА «Новости», ссылаясь на заявление оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что военные США и Турции обменялись информацией.

Также известно, что главарь «Исламского государства» Абу Бакр Аль-Багдади приехал в деревню в Сирии, где его выследили, двое суток назад. Там его и выследили, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя турецких властей.

Как известно, пока сведения о ликвидации Аль-Багдади не были официально подтверждены.

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