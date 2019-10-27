В Таиланде женщина пролежала три дня в гробу не подавая признаков жизни и перед самой кремацией решила «воскреснуть», сообщает The Sun.

Отметим, что скандальное происшествие случилось с семидесятилетней Финидж Сопаджорн, которая страдала от опухоли щитовидной железы. Женщину признали мёртвой 20 октября и ее семья решила распрощаться с ней путём кремации.

Около трёх дней условно покойная пролежала в гробу, пока все думали, что она мертва и перед самосожжением тела, по случайности, пришла в себя. Это случилось, когда ее муж Тавин Сопаджорн проводил традиционный обряд омовения тела жены и заметил, как она стала дышать.

Тавин срочно доставил свою супругу в больницу, где медики констатировали радостную новость о том, что время умирать для Финджи еще не пришло.

Minval.az