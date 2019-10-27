Фильм «Джокер» (Joker) режиссера Тодда Филлипса стал самым кассовым среди картин категории R, к просмотру которых не допускаются лица младше 17 лет без сопровождения родителей, сообщает Forbes.

Так, фильм производства кинокомпании Warner Brothers к настоящему моменту собрал в мировом прокате уже $805 млн и опередил «Дэдпул». В 2016 году доходы от показа этой ленты режиссера Тима Миллера составили $783 млн.

«Джокер» также стал первым в истории фильмом категории R, мировые сборы которого превысили $800 млн.

Minval.az