На северо-западе Афганистана в ходе отражения атаки боевиков группировки Талибан в провинции Фарьяб за ночь убито 53 экстремиста. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника пресс-центра 209 корпуса афганской армии Ханифа Резаи .

«Крупная атака экстремистов на уезд Маймана, где находится административный центр провинции, началась вечером в субботу с территории уезда Паштун Кот в районе населенных пунктов Гадои-Кала и Хваджа-Номусо. При отражении атаки при поддержке авиации и артиллерии было ликвидировано 53 террориста, в том числе несколько их ключевых командиров. Тела убитых боевиков остались на поле боя, их личности уточняются», – сказал Резаи.

По его словам, в ходе боя ранены четверо афганских военнослужащих. Резаи также отметил, что никто из мирных жителей не пострадал.

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