Президент Чили Себастьян Пиньера попросил всех министров подать в отставку, чтобы осуществить перестановки в правительстве на фоне охвативших страну социальных протестов. Об этом говорится в обращении чилийского лидера, которое транслировалось в Twitter в субботу, 26 сентября.

«Я попросил всех министров подать в отставку, чтобы сформировать новый кабинет», – сказал Пиньера, добавив, что «мы находимся в новой реальности».

Президент также сообщил, что, «если обстоятельства позволят, он намерен отменить чрезвычайное положение во всех регионах начиная с воскресенья.

Minval.az