В Идлибе, благодаря силам США был ликвидирован лидер ИГ Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Отмечается, что американские военные пока официально не подтвердили личность устраненной цели.

Также, согласно сведениям журнала Newsweek, министерство обороны США доложило Белому дому, что с «высокой степенью уверенности» может говорить об уничтожении в ходе рейда именно аль-Багдади.

Журналисты предположили, что об этом президент США Дональд Трамп мог написать свой загадочный твит, где написал о «чем-то судьбоносном».

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