Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди на фоне проходящих в стране антиправительственных протестов приказал развернуть на улицах Багдада элитные контртеррористические спецподразделения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сфере безопасности.

Источники агентства отметили, что премьер Ирака поручил командующему иракской элитной контртеррористической службы «принять все необходимые меры», чтобы положить конец протестам в Багдаде.

Иракские правозащитники сообщили в субботу о гибели 63 человек в стране за два дня антиправительственных протестов, ранены более двух с половиной тысяч.

Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос.

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