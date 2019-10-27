Колонна военной полиции Вооруженных сил РФ провела в субботу патрулирование на сирийско-турецкой границе по трем маршрутам, в том числе в районе городов Камышлы и Кобани (Айн-эль-Араб).

Об этом заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, передает ТАСС.

«Военнослужащие военной полиции Вооруженных сил РФ продолжают выполнение задач по оказанию помощи в обеспечении безопасности населения и поддержанию правопорядка, осуществлению патрулирования в назначенных районах, а также оказанию содействия по выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы. 26 октября колонны российской военной полиции осуществили патрулирование по маршрутам: Каракозак — Кобани — Коран и обратно; Камышлы — Факира; Камышлы — Сималька», — сказал он.

По словам генерала, в настоящее время продолжается развертывание подразделений сирийской армии на линии соприкосновения с Вооруженными силами Турции в районах городов Кобани и Камышлы. «Центр по примирению враждующих сторон отслеживает ситуацию в данных районах. В настоящее время обстановка характеризуется как стабильная», — добавил он.

Minval.az