Турецкие отельеры с 2020 года начнут платить специальный налог на проживание. Соответствующие поправки в закон подготовило Министерство финансов страны. Согласно документу, ставка налога — 2% от стоимости услуг, однако президент может снизить или увеличить эту цифру в три раза.

Как сообщает «Интерфакс», гостиницы будут платить налог как с цены размещения, так и с остальных услуг, в том числе питания, услуг бассейна и спа, развлечений. От налога освободят только услуги, предоставляемые государственными гостевыми домами, а также предлагаемые студентам в общежитиях и лагерях.

Minval.az