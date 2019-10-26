В Барселоне несколько сотен тысяч сторонников независимости Каталонии участвуют в протестной акции, проходящей под лозунгом «Свобода» в Барселоне. Об этом сообщает El Pais.

По данным местных властей, в протестах участвуют 350 тысяч человек, в том числе представители 115 организаций.

Отмечается, что протестующие призывают к освобождению «политзаключённых».

Ранее советник внутренних дел Каталонии Микель Бук заявил о намерении расследовать действия сотрудников правоохранительных органов, а именно каталонской полиции Mossos de Esquadra, во время беспорядков в Барселоне.

Сообщалось, что за неделю протестных акций с 14 по 20 октября в Барселоне за медицинской помощью обратились почти 600 человек, а ущерб, нанесённый беспорядками, может составить €2,7 млн.

Протестные акции в Барселоне начались после того, как судом был вынесен приговор каталонским политикам по делу о проведении референдума о независимости в 2017 году.

Minval.az