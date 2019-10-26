Бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объяснил причину, по которой оскорбил дагестанцев, передает Fight Time.

Напомним, что 24 октября в Москве прошла пресс-конференция ирландского бойца, на которой он назвал действующего чемпиона промоушена в двух дивизионах Хабиба Нурмагомедова и дагестанцев трусами.

Макгрегор заявил, что он так выразился, потому что дагестанцы продают в магазинах курицу с его лицом.

«Я прямо здесь, в этой стране. Так кто теперь курица? Нельзя сделать такое и не получить ответ. Все просто», — отметил он.

Minval.az