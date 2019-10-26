Слушания свидетелей по делу об импичменте президента США Дональда Трампа возобновляются в Палате представителей Конгресса.

Первый показания будет давать профессиональный дипломат и и.о. помощника госсекретаря США Филипп Рикер.

«Филип Рикер, профессиональный дипломат, ныне исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам, должен дать показания перед тремя комитетами, которые проводят расследование импичмента президента Трампа», — сказано в сообщении.

Его свидетельствование перед комитетами было отложено из-за памятных мероприятий, посвященных смерти председателя спецкомитета Палаты представителей по надзору Элайджи Каммингса, передает портал «Корреспондент.нет».

Издание отмечает, что Рикер был одним из государственных чиновников, которые делали согласованные усилия, чтобы защитить тогдашнего посла в Украине Мари Йованович от нападок со стороны американских консервативных СМИ, начиная с марта.

Также стали известны имена и других докладчиков. Уже в понедельник перед комитетами даст показания Чарльз Купперман, бывший заместитель советника по нацбезопасности, во вторник — Александр Виндман, главный эксперт Совета нацбезопасности Белого дома по Украине, в среду — Кэтрин Уилбаргер, и.о. помощника министра обороны по международной безопасности, а в четверг — Тим Моррисон, главный советник по России и Европе в Совете нацбезопасности президента США.

Слушания возобновили, потому что накануне федеральная судья Берил Ховелл отклонила запрос о незаконности процесса импичмента.

Напомним, демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины.

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