Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Он рассказал ему о содержании российско-турецких договоренностей, которые были достигнуты в ходе встречи с лидером Турции Реджепом Эрдоганом, передает портал «360tv.ru».

«В соответствии с предварительной договоренностью президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора подробно информировал президента Франции Эммануэля Макрона о содержании российско-турецких переговоров на высшем уровне 22 октября в Сочи», — сообщила пресс-служба Кремля.

В сообщении сказано, что президент Франции положительно оценил те договоренности, которые заключили между собой Россия и Турция. Он уверен, что принятые меры помогут стабилизировать ситуацию в Заевфратье и помогут урегулировать кризис в Сирии.

Minval.az