Найденные мертвыми 39 человек в грузовике в британском Эссексе перед смертью писали сообщения своим родным. Об этом сообщает агентство Би-Би-Си.

Известно, что среди трупов следователи опознали граждан Китая и Вьетнама.

Одна из погибших, 26-летняя вьетнамка Фам Тхи Ча Ми написала своим близким, что ее путь за границу оказался неудачным.

«Мама, я так люблю тебя! Я умираю, потому что не могу дышать», — написала Ча Ми.

Это сообщение погибшая отправила за два часа до прибытия грузовика в город Пурфлит из Зебрюгге в Бельгии 22 октября.

«Моя сестра исчезла 23 октября. Она ехала из Вьетнама в Британию. Мы не можем с ней связаться. Мы опасаемся, что она находилась в том контейнере», — заявил полиции брат девушки.

Брат девушки рассказал, что за переправку в Великобританию она заплатила $38 тыс.

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