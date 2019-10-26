Турция очистит северо-восток Сирии от курдских формирований «Силы народной самообороны» (СНС), если они не выведут своих бойцов в течение отведенного им времени. Об этом заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«В последние дни на нашей границе происходят события исторического значения. Мы стараемся создать зону безопасности. Мы договорились с Россией очистить от террористов территории глубиной 30 км и протяженностью 340 км, затем мы с Россией приступим к совместному патрулированию. Если в течение отведенных 150 часов территории не будут очищены от террористов, то за этот процесс возьмемся мы», — приводит его слова ТАСС.

Президент напомнил, что ранее США пообещали, что курдские формирования отойдут от границы с Сирией, однако этого так и не произошло.

Эрдоган также вновь выступил с угрозой «открыть границы для сирийских беженцев, если Европа не сдержит свои обещания».

Minval.az