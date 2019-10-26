«Мисс Земля-2019» стала Нэллис Пиментель из Пуэрто-Рико.
Трансляция мероприятия велась в Facebook, там же организаторы шоу сообщили о победительнице.
Конкурс «Мисс Земля» проходит под эгидой ООН. Его цель – привлечь внимание к окружающей среде
«Мисс Земля-2019» стала Нэллис Пиментель из Пуэрто-Рико.
Трансляция мероприятия велась в Facebook, там же организаторы шоу сообщили о победительнице.
Конкурс «Мисс Земля» проходит под эгидой ООН. Его цель – привлечь внимание к окружающей среде
Дата: 2019/10/26 16:00
Раздел: Мир
Просмотров:
46
Археологи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) обнаружили 11 ранее неизвестных науке петроглифов и барельефов
Найденные мертвыми 39 человек в грузовике в британском Эссексе перед смертью писали сообщения своим родным.
В американском конгрессе США предлагают не выделять деньги из бюджета на увеличение количества участников саммита G7 при
Турция очистит северо-восток Сирии от курдских формирований »Силы народной самообороны» (СНС), если они не выведут своих бойцов
Сотрудникам отделов Белого дома, отвечающим за IT и кибербезопасность, поручили активно выявлять и расследовать утечки информации.
Войска США вернулись в сирийскую провинцию Хасеке из Ирака. Как сообщает РИА Новости, колонна движется под прикрытием вертолетов.
В Чили на очередную акцию протеста в пятницу, 25 октября, собралось более миллиона человек, которые потребовали проведения
Около 50 россиянок с детьми перестали выходить на связь, после того, как покинули сирийский лагерь Айн-Исса, предназначенный для семей
Американцы продолжают тратить деньги на покупку конфет к Хэллоуину, хотя и ограничивают себя в потреблении сладкого.