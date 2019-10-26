«Мисс Земля-2019» стала Нэллис Пиментель из Пуэрто-Рико.

Трансляция мероприятия велась в Facebook, там же организаторы шоу сообщили о победительнице.

Конкурс «Мисс Земля» проходит под эгидой ООН. Его цель – привлечь внимание к окружающей среде

Minval.az