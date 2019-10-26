Войска США вернулись в сирийскую провинцию Хасеке из Ирака. Как сообщает РИА Новости, колонна движется под прикрытием вертолетов.
Войска США вернулись в сирийскую провинцию Хасеке из Ирака. Как сообщает РИА Новости, колонна движется под прикрытием вертолетов.
Дата: 2019/10/26 14:46
Раздел: Мир
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