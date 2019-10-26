Около 50 россиянок с детьми перестали выходить на связь, после того, как покинули сирийский лагерь Айн-Исса, предназначенный для семей боевиков «Исламского государства». Об этом «Русской службе Би-би-си» анонимно рассказали родственницы двух пропавших женщин.

Лагерь Айн-Исса охраняло курдское ополчение. Одна из собеседниц «Русской службы Би-би-си» рассказала со ссылкой на находившуюся в лагере невестку, что после начала турецкого вторжения курды подожгли лагерь и ушли. Жившие в лагере женщины с детьми пошли в сторону турецкой границы. Они встретились с протурецкими отрядами, но позднее перестали выходить на связь. Собеседница «Русской службы Би-би-си» сказала, что невестка не звонила ей с 17 октября.

Как пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на данные МВД Турции, за последнюю неделю турецкие власти задержали 236 человек из лагерей для бывших сообщников ИГИЛ, находившихся под контролем курдов. Иностранных граждан, среди которых есть и граждане России, увезли в лагеря на севере сирийской провинции Алеппо, которая сейчас находится под контролем лояльных Анкаре сил.

По данным источников «Русской службы Би-би-си», близких к МВД Турции, в ближайшее время протурецкие силы известят представителей тех стран, чьи граждане были задержаны за последнюю неделю на севере Сирии.

Minval.az