США занимаются контрабандой нефти в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

По словам генерал-майора, американцы осуществляют добычу нефти с помощью оборудования ведущих западных корпораций, некоторые из которых находятся под санкциями США.

Конашенков напомнил, что официально Соединенные Штаты объявили санкции на поставку нефтепродуктов в Сирию, которые распространяются не только на американские компании, но и любые другие.

Кроме того, Минобороны России получило космические снимки, которые подтверждают контрабанду США в Сирии, как до, так и после ликвидации террористической группировки ИГ.

Конашенков добавил, что нефть после добычи массово направлялась бензовозами на переработку за пределы САР.

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