Facebook начнет тестировать в крупнейших городах США сервис новостей дня Facebook News. Там будут появляться новости СМИ с учетом интересов пользователя и места его проживания, сообщила компания.

Эти публикации позволят пользователям быть в курсе последних и важных новостей, помогут лучше разобраться в происходящем и расширить интересы в сфере информации, считают в Facebook.

В этом разделе будут публиковаться в том числе мелкие новости и новости, связанные с определенными важными темами. Исследование 100 000 американских пользователей соцсети показало, что им не хватает новостей о культуре, бизнесе, спорте и медицине.

Вкладка Facebook News объединит новости дня, отобранные командой журналистов, тематические разделы, персональную ленту новостей и подписки. По мере тестирования эксперимент будет расширяться на всю территорию США.

Пока сервис доступен только 200 000 пользователей, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По их сведениям, соглашения о размещении публикаций в этой вкладке заключены с крупнейшими американскими СМИ, в том числе WSJ, Buzzfeed, Business Insider, The Washington Post, Bloomberg, USA Today ABC News, NBC News и Fox News.

Сколько это будет стоить соцсети, неясно. WSJ ранее писала, что Facebook предлагает разным изданиям от сотен тысяч долларов до нескольких миллионов.

Minval.az