Центр «Досье» Михаила Ходорковского опубликовал итоговый доклад об обстоятельствах убийства в Центральноафриканской Республике троих российских журналистов: Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Расследователи считают несостоятельной официальную версию российского МИДа. В новом докладе «Досье» опирается на материалы дела Национальной жандармерии ЦАР.

Официальная версия Следственного комитета – российских журналистов убили бандиты во время попытки ограбления. На машину, в которой ехали Джемаль, Расторгуев и Радченко, в ночь на 31 июля 2018 года напали десять мужчин в тюрбанах, говоривших по-арабски.

В годовщину убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко МИД России выпустил заявление о том, что вещи убитых наконец-то переданы в Следственный комитет, расследование продолжается и в ближайшее время его результаты станут известны общественности. Кроме того, МИД возложил часть вины на организаторов командировки журналистов в ЦАР.

«Лица, направившие съемочную группу в Банги, не информировали посольство России ни о прибытии журналистов, ни о целях их поездки, что могло бы оказать россиянам содействие в плане обеспечения их безопасности и, возможно, предотвратило бы столь трагические последствия», – говорится в заявлении МИД России от 1 августа 2019 года.

Расследователи центра «Досье» с официальной версией категорически не согласны. В их распоряжении оказались материалы дела Национальной жандармерии ЦАР, согласно которым еще в августе прошлого года следователи установили: убийство было спланировано заранее, его исполнители знали график перемещения журналистов.

Установлено также, что убийцы были профессионалами. Результаты вскрытия свидетельствуют о том, что выстрелы были произведены точно, несмотря на темное время суток. Личные вещи убитых журналистов, в том числе и ценные, остались нетронутыми.

При этом, подчеркивает «Досье», центральноафриканское следствие в итоге тоже заявило об убийстве с целью ограбления.

Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль поехали в ЦАР в июле прошлого года. Они собирались снимать документальный фильм о российских наемниках из «ЧВК Вагнера», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Журналистов убили, когда они ехали на встречу с фиксером по имени Мартин. Найти этого человека не удалось.

Во время завершившегося 24 октября саммита «Россия — Африка» президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Центральноафриканской республики. По ее итогам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что стороны отметили высокий уровень взаимодействия правоохранительных органов двух стран в расследовании убийства россиян, «был подтвержден настрой на то, чтобы это расследование завершилось определением виновных в этом убийстве».

Minval.az