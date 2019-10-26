Режиссёр, лауреат Венецианского кинофестиваля Кшиштоф Занусси в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о своём новом фильме «Эфир».

«История «Эфира» касается мифа о Фаусте. Мой фильм — это совместное производство многих стран Европы — Польши, Украины, Венгрии и Италии, а миф о Фаусте — очень европейский, в других культурах ничего похожего не появляется», — заявил он.

Как отметил режиссёр, в своей ленте он размышляет над тем, что сегодня все живут иллюзией, будто всё вокруг стало безопасным, и уже никто не боится зла так, как боялись его раньше.

«А я хотел напомнить, что зло — сила динамическая, что все мы способны выбрать зло», — сказал Занусси.

Он добавил, что роль искусства заключается в том, чтобы показать, что такая опасность всегда реальна.

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