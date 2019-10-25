Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад (Mahathir Bin Mohamad) назвал нарушением международного права перенос столицы Израиля из Тель-Авива в Иерусалим.

«Палестина остается оккупированной. Израиль объявил, что собираются аннексировать часть Западного Берега реки Иордан. Многие западные страны поддержали идею переноса столицы (Израиля) в Иерусалим. Это нарушение международного права», — сказал премьер-министр Малайзии в пятницу в Баку на 18-ом саммите Движения неприсоединения.

По его словам, Малайзия откроет свое посольство в Палестине. «Но мы знаем, что Израиль не позволит нам это сделать, и поэтому посольство будет функционировать в Иордании», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Мохамад добавил, что в настоящее время «мир живет в страхе», и любая страна может столкнуться с внешним вторжением.

Премьер Малайзии в качестве примера пример ситуацию с вторжением в Ирак. «В Ирак были введены войска по причине наличия оружия массового поражения (ОМП). Государство было оккупировано и разрушено ястребами под названием коалиция. Но после того как ОМП не было обнаружено, вместо восстановления государства оно было разделено и разграблено», — отметил он.

«Односторонняя воинственность до сих пор сохраняется и так называемая демократия приводит страны к полному разрушению. Терроризм расширяется. Любая точка мира может быть объектом атак. Это совершается различными группами, но государства тоже несут ответственность», — отметил он.

Мохамад добавил, что в настоящее время Движение неприсоединения разобщено. «Раньше мы были едины, но сегодня разъединены. Причина быть может в экономических интересах или страны напуганы какими-либо эмбарго», — считает премьер Малайзии.

Minval.az