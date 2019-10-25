Средний обменный курс биткойна за прошедшие сутки вырос на 15,58% — до $8622 на единицу криптовалюты по состоянию на. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap, передает ТАСС.

Капитализация рынка биткойна, согласно данным портала, составила $151,662 млрд.

Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но взрыв популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже «добыта».

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