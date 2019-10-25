Венесуэльские военные сообщили о перехвате беспилотника на втором по значимости в стране нефтеперерабатывающем комплексе, расположенном в штате Фалькон, передает РИА Новости.

«Вооруженные силы перехватили беспилотный летательный аппарат (дрон) на объектах нефтеперерабатывающего комплекса «Парагуана» (Paraguaná), где производится бензин, используемый во всей стране», — сообщается в Twitter стратегического командования ВС республики.

Отмечается, что военные усилили безопасность объекта и начали поиски тех, кто запустил беспилотник.

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