Эксперты антивирусной компании ESET обнаружили в магазине Google Play кибератаку, в результате которой пострадали миллионы пользователей, говорится в сообщении компании.

«ESET обнаружила в Google Play продолжительную вредоносную кибератаку, жертвами которой стали миллионы пользователей Android», — говорится в сообщении.

«Мы обнаружили 42 приложения в магазине Google Play, которые относятся к данной кампании по распространению нежелательного рекламного ПО, половина из них все еще была доступна на момент обнаружения. Отвечающая за безопасность команда из Google удалила эти приложения после нашего уведомления, но они все еще доступны в сторонних магазинах», — приводятся в сообщении слова эксперта по безопасности ESET Лукаса Стефанко.

В ESET пояснили, что приложения, работающие как рекламное ПО, маскировались под простые игры, онлайн-радио, сервисы для загрузки видеороликов. Суммарно эти вредоносные приложения загрузили 8 миллионов раз за последний год.

«Приложения используют различные трюки для того, чтобы попасть на устройства жертв и остаться незамеченными … Если пользователь попытается выяснить, какое приложение запускает показ рекламы, то программа будет выдавать себя за Facebook или Google», — отмечается в сообщении.

Minval.az