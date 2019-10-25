Армянские СМИ сообщили о том, что оккупанты провели в Нагорном Карабахе рабочее совещание представителей «коренных народов Азербайджанской Республики», организованный т.н. Институтом автохтонных народов Кавказско-Каспийского региона.

Ереванские СМИ пишут, что данное «совещание» стало завершающим и обобщающим в серии отдельных рабочих встреч представителей «коренных народов Азербайджана» и академической общественности в Гааге, Варшаве, Тбилиси, Копенгагене, Раште и Санкт-Петербурге при координирующем участии указанного «института».

Политолог Расим Агаев в блиц-интервью Minval.az отметил, что ничего нового в этой провокационной истории нет, так как армянское сепаратистское движение задыхается. И каждый раз, когда армяне собирают какой-то сабантуй — будь это в Армении, или в оккупированном ими Нагорном Карабахе — они хотят, чтобы все это получило бы широкую огласку. Но у них ничего не выходит, — отметил политолог.

По словам Р.Агаева, Азербайджан в последние годы очень активно реагирует на попытки ряда стран содействовать подобным сепаратистским мероприятиям:

«Каждая такая вылазка армян должна стать предметом дипломатического, политического

и информационного реагирования со стороны Азербайджана. Упускать эту возможность нельзя. Нужно реагировать все время, потому что, насколько я знаю, есть такое мнение, мол «это никого не интересует, не стоит реагировать». Нет! Подобные провокации нужно встречать в штыки. Мы не можем не реагировать на открытую поддержку сепаратизма.

Однако, само проведение такого рода мероприятия никем не воспринимается как нечто такое значительное и интересное событие. Оно могло быть таковым, если бы инициировало позитивные идеи, привело бы к решению конфликта, не преследовало бы деструктивные цели. А в результате налицо еще одна попытка заявить о себе, представить сепаратизм как явление на кавказском политическом небосклоне. Все это ничего не дает ни организаторам, ни её участникам, ни международному сообществу. Ну, провели они это мероприятие, ну и что? Для того чтобы вдохнуть жизнь в такого рода мероприятия, нужны инициативы, идеи, какие-то приемлемые для международного сообщества. Это то, чего не хватало армянскому сепаратизму, и, в частности, Армении», – отметил Агаев.

Любопытен тот факт, что среди городов, перечисленных армянскими СМИ, в которых,

как утверждают оккупанты, проводились данные мероприятия, упоминаются Тбилиси и Санкт-Петербург. Насколько соответствует действительности утверждения армянской стороны, что в том же Тбилиси, Санкт-Петербурге, Гааге и так далее, было официально дано разрешение на проведение мероприятия, носящего антиазербайджанский характер? И тем более в Тбилиси, который сам пострадал от действий сепаратистов.

Далее вопрос комментировал ведущий эксперт Грузинского центра стратегического анализа (GSAC) Гела Васадзе, отметивший, что «война – это не только стрельба». Информационный фронт не менее важен, а, может, и более.

«Что касается присутствия в перечне городов Тбилиси, тот факт, что ни я, и никто из моих коллег ничего не знали о подобном мероприятии, означает, что оно было проведено не публично. Так что перечень городов интересен, но никакого практического выхлопа тут нет», – отметил Васадзе.

Российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков в свою очередь считает, что общественный резонанс от подобных мероприятий, проводимых и пропагандируемых армянской стороны — практически нулевой. Их организаторы осваивают бюджеты, прямо скажем. И «драконят» Баку, который весьма болезненно реагирует, делая тем самым рекламу малозаметным проектам своих оппонентов.

Согласно комментарию В. Арькова, если организация не внесена в реестр запрещенных в РФ и не проводит уличных акций, на что необходимо разрешение муниципалитетов, то ее закрытые мероприятия не могут быть запрещены властями в России:

«Это официально. Однако, есть немало неофициальных способов воспрепятствования этому. И тут уже вопрос к азербайджанским общинам в России. Почему они, зная о подготовке подобных мероприятий, не провели разъяснительной работы, не снабдили информацией СМИ, которые поведали бы общественности о их лживости и провокационности? Следует работать на опережение и упреждение, а не быть в роли догоняющего и опровергающего. Важно отметить, что представители армянской общины в России владеют значительным количеством помещений для проведения подобных мероприятий, что, конечно, осложняет работу, но не делает ее невозможной. Или упомянутые азербайджанские структуры не располагали информацией о готовящихся мероприятиях? Тогда вопрос к эффективности их работы», – отметил Арьков.

Бахтияр Сафаров

Minval.az