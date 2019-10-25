Анкара направила США ноту о неприемлемости любых контактов с командующим курдскими «Силами демократической Сирии» (СДС) Мазлюмом Абди.

Об этом в пятницу на пресс-конференции в Баку заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«На этого человека, террориста, выдан красный бюллетень Интерпола, он в международном розыске. И США, присоединившиеся к системе Интерпола, устанавливают с ним контакт. Это неприемлемо, и мы об этом нотой уведомили США», — сказал министр.

Чавушоглу добавил, что у Вашингтона «уже вошло в традицию вести диалог с террористами», в то время как для Анкары «нет разницы между «Даиш» (ИГ), Рабочей партией Курдистана, «Силами народной самообороны» (сирийские курды) или ФЕТО».

«Как только мы начнем представлять террористов легитимными [партнерами по диалогу], уже завтра начнут вести переговоры с [главарем ИГ Абу Бакром] аль-Багдади. Будут говорить и с другими террористами», — считает Чавушоглу.

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