Граница между Россией и Норвегией — самая мирная в Европе, ее ни разу не пересекали с враждебными целями. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, встретившись со своим норвежским коллегой Ине Эриксеном Сёрейде, передает ТАСС.

Лавров указал, что в 1326 году граница стала первой в Европе, закрепленной юридически, в 1949 году было подписано формальное соглашение, а территориальных споров между странами не было. В результате за почти 700 лет существования ни один из народов ее «не пересекал с враждебными, захватническими или какими-то иными злонамеренными целями».

«Историки утверждают, что это самая мирная граница на Европейское континенте, а может быть, и не только на европейском», — добавил министр.

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